Incidentes en un negocio de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registraron incidentes en un negocio de la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El responsable del comercio acusó ante la Policía a un sujeto de causar desorden y dañar una moto de reparto.
El acusado se retiró antes de que llegara la fuerza de seguridad.
Ocurrió en Almirante Brown entre La Rioja y Jujuy.
