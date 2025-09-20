sábado, 20 de septiembre de 2025

Incidentes en un negocio de Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se registraron incidentes en un negocio de la ciudad de chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

El responsable del comercio acusó ante la Policía a un sujeto de causar desorden y dañar una moto de reparto. 

El acusado se retiró antes de que llegara la fuerza de seguridad. 

Ocurrió en Almirante Brown entre La Rioja y Jujuy.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Mix: Sigue la busqueda de un joven - Agradecimiento - Ayuda para un lesionado

- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco 

- Busca el celular en Chacabuco: tiene videos que muestran a quién se lo habría llevado

- Robo en un barrio de Chacabuco

- 500 bailarines se reunirán en un festival en una localidad de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Robo en la noche y algo mucho más oscuro

- Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI

Todavía se habla de esto: 

- Pedido al intendente de Chacabuco tras la tormenta

- Buscan a un joven

- Choque en uno de los accesos a Chacabuco

- Tormenta en Chacabuco: Nuevo video, Registro de lluvia, Eventos suspendidos y lo que viene

- Choque ante una escuela de Chacabuco

- Temporal en Chacabuco: Despiste en la ruta - Quejas en los barrios

- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una avenida

- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una cuadra que está siendo pavimentada

- Accidente en la ruta 7 cerca de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se extendió una de las alertas Meteorológicas para Chacabuco y la zona

- Principio de incendio en un auto en Chacabuco

- Evitaron un robo en la noche de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)