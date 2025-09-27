sábado, 27 de septiembre de 2025

Prendió fuego la moto en Chacabuco

 


Cerca de una estación de servicio.

Esta tarde una vecina prendió fuego su moto cuando personal de Tránsito quiso retenerla.



Tuvo que intervenir la Policía.

Ocurrió a metros de la estación de servicio ubicada en Solís y Balcarce.

La moto se quemó en parte y fue secuestrada. La conductora se marchó del lugar.

En un momento estuvieron afectados a este incidente 4 patrulleros de la comisaría y 2 móviles de tránsito.

