Se dictarán en Chacabuco 3 cursos con puntaje para docentes

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este sábado el acto de firma de convenio entre Municipio de Chacabuco y Universidad de Hurlingham (UNAHUR) para el inicio de tres nuevas capacitaciones gratuitas para docentes, que brindan un puntaje de 0.22. Las capacitaciones incluídas en el convenio son “La enseñanza del deporte. Enfoque socioeducativo”; “Lectura y Escritura en la Escuela Secundaria”; e “Hibridaciones: Cultura Digital y Cultura Escolar”.
“Recuerdo cuando trabajábamos durante la pandemia en el Instituto Proyectar, la preocupación de los docentes, por la revinculación de sus alumnos con la educación, con la virtualidad, buscando soluciones para que nadie quede sin estudiar. Quiero agradecerles por el esfuerzo, por el compromiso que tienen con la educación. Hoy comenzando una nueva capacitación, los sábados por la mañana, otra muestra del compromiso que tienen”, destacó Golía frente a los docentes que comenzaron las capacitaciones.
“Para nosotros la educación es fundamental, tiene que ver con un proyecto de país, pero también de ciudad que tenemos, que tiene que ver con la producción de Chacabuco, con el desarrollo como trabajamos con la UTN, con la excelencia en la educación con la UNAHUR, con la UBA y fundamentalmente las ciencias médicas. Queremos que los jóvenes puedan estudiar y que lo económico no sea un obstáculo, acompañarlos en ese camino como Estado”, continuó Golía.
Por su parte, el Director del Instituto de Educación de la UNAHUR, Luis Bamonte, agradeció al Intendente Golía por su interés en la educación y en ampliar la oferta para Chacabuco, afirmando: “Es un crecimiento grande para nosotros. Nuestra Universidad decidió hacer carreras y cursos que sirvan para las comunidades y sus características, con sus particularidades. Todas las carreras en cada lugar tienen un motivo relacionado a eso”.
Estuvieron presentes en el acto de firma de convenio, además de los ya mencionados, Adrián Delizio, referente de la Secretaría Académica de la UNAHUR; la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; la Presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola; la Coordinadora de la Universidad de Hurlingham, Luján Rivas; entre otras autoridades presentes.
