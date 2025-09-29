Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- María Blanca Milione, 24 de septiembre de 2025
Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 29 de septiembre de 2025.
