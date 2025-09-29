lunes, 29 de septiembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- María Blanca Milione, 24 de septiembre de 2025

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 29 de septiembre de 2025.



Volver a Chacabuquero

Carnicería M y J Chacabuco
Carnicería M y J

El isma lavadero gomería Chacabuco
El Isma, lavadero y gomería

Bernardo Stamateas en Chacabuco
Stamateas 6/10

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco 

Policiales de Chacabuco: Robo en la ciudad - Choque en la ruta

Todavía se habla de esto:

- Policiales de Chacabuco: Demorado en un barrio - Accidentado hospitalizado

- Video: Rescate en una vivienda de Chacabuco

- Futuros bomberos de Chacabuco viajaron a un encuentro de cadetes

- Pedido de auxilio en medio de la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Video: Hace escuchar el ruido de las motos de Chacabuco

Chacabuquero: Mix:

- Deportistas de Chacabuco finalistas

- Luminarias nuevas

- Partidos postergados




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)