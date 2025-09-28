domingo, 28 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Dora.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

  - Delia Dora Herrera viuda de Domínguez. Falleció a los 78 años. Casa de duelo: Belgrano 524. Sepelio a las 16.30.




