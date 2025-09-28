Pedido de auxilio en medio de la noche de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada una mujer y una niña de 10 años pidieron auxilio a la Policía.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en las afueras de la ciudad cerca de las 4.00.
La mujer y la niña iban en una camioneta que terminó en una cuneta.
Ocurrió en la bajada de la calle Domínguez desde la ruta 30 a Chivilcoy, a metros de la rotonda de la Spada Rota.
Si bien las dos femeninas pudieron salir del rodado, se necesitó de una grúa para poder retirar el vehículo.
