Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía un camión perdió parte de la carga que llevaba y siguió circulando por la ciudad de Chacabuco.
Se trató de ladrillos de horno que quedaron esparcidos sobre la calzada.
Ocurrió en acceso Hipólito Yrigoyen y Solís, este lunes al mediodía.
Fueron los vecinos del lugar los que se encargaron de limpiarlo.
