lunes, 29 de septiembre de 2025

Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco

 


Este mediodía.

Este mediodía un camión perdió parte de la carga que llevaba y siguió circulando por la ciudad de Chacabuco. 



Se trató de ladrillos de horno que quedaron esparcidos sobre la calzada. 

Ocurrió en acceso Hipólito Yrigoyen y Solís, este lunes al mediodía.

Fueron los vecinos del lugar los que se encargaron de limpiarlo.


