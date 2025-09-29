Anunciaron la pavimentación de más cuadras de Chacabuco

Durante una inauguración.
El intendente Rubén Darío Golía anunció esta tarde la pavimentación de más calles de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue durante la inauguración de una obra de hormigonado en Vélez Sarfield y Avenida Máximo Gil.
Las nuevas cuadras de pavimento serían las de la calle Doctor Fernández entre San Juan y el acceso Elguea - Román.
Mantenimiento. La secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco, informa que, este martes 30 de septiembre, se estarán realizando trabajos de mantenimiento y limpieza del sedimentador primario de la Planta Depuradora zona oeste, por lo que estará afectado el servicio de cloacas en gran parte de la ciudad desde la madrugada hasta la tarde.
Dichas tareas son necesarias para lograr un correcto funcionamiento de la Planta y evitar malos olores que se generan con la llegada del calor.
La Municipalidad solicitó a los vecinos restringir a lo indispensable el uso de la red cloacal durante este día de mañana martes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Fiesta del Cosechero en Morse con un toque de Chacabuco
- Abogado de Chacabuco juro por su nuevo cargo en la Justicia
- Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco
- Los ganadores del sorteo de Aprid Chacabuco
- Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco
Policiales de Chacabuco: Robo en la ciudad - Choque en la ruta
Todavía se habla de esto:
- Policiales de Chacabuco: Demorado en un barrio - Accidentado hospitalizado
- Video: Rescate en una vivienda de Chacabuco
- Futuros bomberos de Chacabuco viajaron a un encuentro de cadetes
- Pedido de auxilio en medio de la noche de Chacabuco
- Video: Hace escuchar el ruido de las motos de Chacabuco
- Deportistas de Chacabuco finalistas
No hay comentarios:
Publicar un comentario