Gesto solidario de la comunidad chacabuquera

De Chacabuco.
La comunidad chacabuquera demostró cuan solidaria y empática que es.
A través de una publicación realizada en la página de Facebook de El chacabuquero el empleado de un horno de ladrillos consiguió una bicicleta para poder ir a trabajar desde Chacabuco a Cucha Cucha.
Volver a Chacabuquero.
Quien pidió la ayuda se llama Daniel. Es de Mendoza y vino a Chacabuco recientemente buscando trabajo.
Esta tarde se comunicó con CHacabuquero a través de WhatsApp para contar la necesidad que tenía y la falta de dinero para poder comprar una bicicleta.
La publicación fue publicada en la red social de Meta y en pocos minutos obtuvo comentarios y fue compartida.
Fue así como un vecino de Chacabuco le donó la bicicleta. Es la que se ve en la imagen que encabeza esta nota.
