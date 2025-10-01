miércoles, 1 de octubre de 2025

Gesto solidario de la comunidad chacabuquera

 


De Chacabuco.

La comunidad chacabuquera demostró cuan solidaria y empática que es. 

A través de una publicación realizada en la página de Facebook de El chacabuquero el empleado de un horno de ladrillos consiguió una bicicleta para poder ir a trabajar desde Chacabuco a Cucha Cucha.



Quien pidió la ayuda se llama Daniel. Es de Mendoza y vino a Chacabuco recientemente buscando trabajo.

Esta tarde se comunicó con CHacabuquero a través de WhatsApp para contar la necesidad que tenía y la falta de dinero para poder comprar una bicicleta.

La publicación fue publicada en la red social de Meta y en pocos minutos obtuvo comentarios y fue compartida.

Fue así como un vecino de Chacabuco le donó la bicicleta. Es la que se ve en la imagen que encabeza esta nota.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

