Probabilidad de lluvias y baja de la temperatura para Chacabuco y la zona

Próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado probabilidad de lluvias y baja de temperatura para los próximos días para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
La Información está disponible a pocas horas de que comience el primer fin de semana de octubre.
Según el SMN pueden darse tormentas aisladas en la noche del sábado y en la madrugada del domingo.
Desde el domingo hasta el miércoles se podría experimentar una baja de temperatura. Para las madrugadas se esperan de 6 a 8 grados centígrados.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Novedades sobre un brote de gripe aviar en la zona de Chacabuco
- "Observamos con temor que este caso quede en la impunidad"
- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín
- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera
Todavía se habla de esto:
- Prometieron operativos de tránsito más duros en Chacabuco
- Colocarán más luces LED en la ciudad de Chacabuco
- "Ese perfil de Facebook es trucho"
- Homenaje en la entrada de Chacabuco
- Camionero de Chacabuco protagonizó un accidente en otra ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario