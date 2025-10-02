jueves, 2 de octubre de 2025

Probabilidad de lluvias y baja de la temperatura para Chacabuco y la zona

 


Próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado probabilidad de lluvias y baja de temperatura para los próximos días para Chacabuco y la zona.



La Información está disponible a pocas horas de que comience el primer fin de semana de octubre.

Según el SMN pueden darse tormentas aisladas en la noche del sábado y en la madrugada del domingo.

Desde el domingo hasta el miércoles se podría experimentar una baja de temperatura. Para las madrugadas se esperan de 6 a 8 grados centígrados.


