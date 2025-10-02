jueves, 2 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Carmen.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

- Zunilda Carmen Bravo de Marini. Falleció el 2/10/25 a los 80 años. Casa de duelo: Cuartel l. Sepelio a las 14.00




