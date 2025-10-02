jueves, 2 de octubre de 2025

Choque en la mañana de Chacabuco

 


Vehículos.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Participaron en el mismo un auto y una camioneta. 

Elsa me estuvo en un lugar para controlar a los conductores. 

El coche quedó cruzado en la calle.

Ocurrió en 25 de Mayo y Mendoza.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín

- Necrológicas I del jueves

- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera

Todavía se habla de esto: 

- Prometieron operativos de tránsito más duros en Chacabuco

- Colocarán más luces LED en la ciudad de Chacabuco

- "Ese perfil de Facebook es trucho" 

- Necrológicas I

- Homenaje en la entrada de Chacabuco

- Camionero de Chacabuco protagonizó un accidente en otra ciudad




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)