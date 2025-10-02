Choque en la mañana de Chacabuco

Vehículos.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo un auto y una camioneta.
Elsa me estuvo en un lugar para controlar a los conductores.
El coche quedó cruzado en la calle.
Ocurrió en 25 de Mayo y Mendoza.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín
- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera
Todavía se habla de esto:
- Prometieron operativos de tránsito más duros en Chacabuco
- Colocarán más luces LED en la ciudad de Chacabuco
- "Ese perfil de Facebook es trucho"
- Homenaje en la entrada de Chacabuco
- Camionero de Chacabuco protagonizó un accidente en otra ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario