Estafaron a un vecino de Chacabuco con una compra de dólares

Denuncia.
Un vecino se comunicó con Chacabuquero para dar a conocer que fue estafado en un proceso de compra de dólares a un particular
La víctima que pidió reserva de identidad comentó que había hecho la denuncia, dado qué contaba con comprobantes.
Se trató de una estafa por Whatsapp.
El vecino contó como se dio la situación en la que terminó enviando más de 200 mil pesos por transferencia bancaria:
Me mandó un contacto, pidiéndome un favor, si le podía prestar plata
En ese momento tenía dinero y le dije que sí
Me dijo que tenía 200 dólares y que si quería me los vendía ya que yo era de su confianza
Y después de tantos mensajes lo intento llamar por Whatsapp y no me responde
Lo llame por línea y cuando me atiende me dice q le habían hackeado el Whatsapp
Hice la denuncia
