Municipales: Salud bucal - Firman compra de terrenos - Aniversario

Odontológico. Cómo había sido anunciado por Chacabuquero esta mañana arribó a Chacabuco un móvil de la federación odontológica para brindar atención a alumnos de la escuela N°27.
Esto coincidió con la celebración del Día del odontólogo.
Estuvieron presentes entre otros el intendente municipal Rubén Darío Golía, la concejal Karina Geloso y la inspectora jefa distrital de educación Andrea Castronuevo.
Firma. Esta tarde a las 18:30 en el Patio de los Intendentes del Palacio municipal se llevará a cabo el acto de firma de boletos de compraventa para beneficiarios del plan Chacabuco para todos II que integran los sindicatos de playeros de estación de servicio y de trabajadores únicos de la educación.
Aniversario. El intendente Rubén Darío Golía informó que en las últimas horas estuvo reunido con autoridades del laboratorio Casasco. Se trata de una empresa que tiene raíces en Chacabuco y tiene pensado celebrar de alguna manera su 150° aniversario es la ciudad en el 2026
