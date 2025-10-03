Robo en una vivienda de Chacabuco

De noche.
Un vecino puso en conocimiento de la policía que sufrió un robo en las últimas horas en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Detectó al menos el faltante de una garrafa de gas, en las primeras horas de esta madrugada y por eso pidió la presencia de un patrullero.
Sucedió en la casa ubicada en la calle Balcarce en una zona donde ya de han registrado hurtos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Gestiones por la Salud municipal
- Joven accidentada en la madrugada de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Estafaron a un vecino de Chacabuco con una compra de dólares
- Ahora sí, doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Policía en un barrio por una situación
- Probabilidad de lluvias y baja de la temperatura para Chacabuco y la zona
- Novedades sobre un brote de gripe aviar en la zona de Chacabuco
- "Observamos con temor que este caso quede en la impunidad"
- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín
- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera
No hay comentarios:
Publicar un comentario