viernes, 3 de octubre de 2025

Robo en una vivienda de Chacabuco

 

De noche.

Un vecino puso en conocimiento de la policía que sufrió un robo en las últimas horas en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Carnicería M y J

Detectó al menos el faltante de una garrafa de gas, en las primeras horas de esta madrugada y por eso pidió la presencia de un patrullero. 

Sucedió en la casa ubicada en la calle Balcarce en una zona donde ya de han registrado hurtos.

Mini fletes Elías
Mini fletes con trailer "Elías"

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Mix: 

- Odontólogos en Escuelas

- Unidad de Negocios nueva

- Gestiones por la Salud municipal 

- Joven accidentada en la madrugada de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

Susto en un comercio

- Altercado

- Moto secuestrada

Todavía se habla de esto:

- Estafaron a un vecino de Chacabuco con una compra de dólares

- Ahora sí, doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Policía en un barrio por una situación

- Probabilidad de lluvias y baja de la temperatura para Chacabuco y la zona

- Novedades sobre un brote de gripe aviar en la zona de Chacabuco

- Necrológicas III

- "Observamos con temor que este caso quede en la impunidad"

- Necrológicas II

- Choque en la mañana 

- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín 

- Necrológicas I 

- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)