Tránsito: retuvieron 10 vehículos en controles en Chacabuco

 


Balance.

El Área de Tránsito realizó un operativo de prevención en conjunto con policía comunal, centro de monitoreo y personal de Educación vial sobre calle Av Urquiza y Catamarca, Av Arenales y Belgrano, Av Garay y San Luis



Se retuvieron una camioneta y un automóvil, ocho motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.



