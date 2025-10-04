Tránsito: retuvieron 10 vehículos en controles en Chacabuco

Balance.
El Área de Tránsito realizó un operativo de prevención en conjunto con policía comunal, centro de monitoreo y personal de Educación vial sobre calle Av Urquiza y Catamarca, Av Arenales y Belgrano, Av Garay y San Luis
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron una camioneta y un automóvil, ocho motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
