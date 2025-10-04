Que en paz descanse: Basilio.
- Basilio Oscar Frontera. Falleció a los 85 años. Casa de duelo: Domínguez 34. Sepelio a las 16.30.
