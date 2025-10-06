Anunciaron la creación de una nueva escuela municipal de deportes en Chacabuco

En medio de un homenaje.
El gobierno local anunció la creación de una nueva escuela municipal de deportes.
Volver a Chacabuquero.
Fue en el marco de un homenaje a Victoria Villanueva, en el despacho del intendente Rubén Darío Golía.
Jorge Giménez, director de Deportes, dio a conocer que se está trabajando para que se abra una escuela municipal de Golf.
“Victoria nos tiene acostumbrados siempre a representar a Chacabuco y al país de gran manera, es un orgullo para nosotros tener una deportista de esta magnitud. Primero quiero felicitarte en términos personales, por su esfuerzo, por tu dedicación, pero también por ser ejemplo para los jóvenes, para los nuevos deportistas, demostrando esos valores de la cultura deportiva, del esmero, valores que siempre queremos resaltar”, expresó Golía.
Por su parte, Villanueva manifestó: “Siempre para mí es un placer representar a Chacabuco y al Chacabuco Golf Club, el club que me vio crecer, donde me desarrollé como deportista. Hoy, también desde la dirigencia del golf, veo la importancia de fomentar el deporte, dar las posibilidades a los jóvenes”.
Villanueva es la flamante campeona argentina de golf en la categoría Mid Amateur, obteniendo el título luego del desempate en el Hoyo 18 frente a Paola Gioffré, culminando ambas con un total de 150 golpes (+4). La chacabuquense se llevó el primer lugar en el Ranking con registros de 77 y 73 golpes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Vecinos, circulen con cuidado por esta cuadra de Chacabuco"
- Finde: fiestas en Rawson, Bragado, Los Toldos, Duggan y Alberdi
-Reconocimiento a una deportista
- Firma por nueva oferta en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Novedad en el sistema de Salud de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nuevo accidentes de tránsito en la ruta en Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco
- Incidentes y problemas en barrios de Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona
- Conflictos vecinales en la ciudad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario