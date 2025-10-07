- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Élida Ester Urga, 2 de octubre de 2025
.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, en los autos "Duarte, Alejandra Edith c/Peduzzi, Manuel Evaristos/Prescripción Adquisitiva Larga". Exp. N° ZCB-49697-2024 cita y emplaza por Diez (10) días a los causahabientes de Manuel Evaristo Peduzzi para que dentro del plazo comparezcan a tomar intervención que por derecho corresponde en autos, bajo apercibimiento de designárseles Defensor de Pobres y Ausentes “Ad Hoc”.
Se deja constancia que el bien a usucapir Circunscripción I, sección H, Quinta 560, Manzana 8C, Parcela 30, inscripto en el Folio 494 del año 1966, partida inmobiliaria 026-24778, ubicado en la calle Roca N° 83 de la ciudad de Chacabuco pcia. de Buenos Aires. Volpe Andrea Viviana, Secretaria.
