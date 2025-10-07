Que en paz descanse: Norma.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Norma Alicia Román. Falleció a los 71 años. Casa de duelo : Junín 609. Sepelio mañana a las 11.00
