martes, 7 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Norma.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

  -  Norma Alicia Román. Falleció a los 71 años. Casa de duelo : Junín 609. Sepelio mañana a las 11.00



Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Tránsito: siguen reteniendo vehículos en Chacabuco

- "Soy paciente y en Chacabuco necesitamos un lugar preparado para la Salud Mental"

- Encuentran a un vecino de Chacabuco desorientado a 40 kilómetros de la casa

- Novedades definitivas en un conflicto con una cooperativa de Chacabuco

- Accidente en el centro de Chacabuco 

- Mix de Chacabuco:

- Estas son las residentes

- Entregan ropa

- Sillas de rueda

- Capacitación docente

- Ya se puede solicitar de manera digital la Pensión Universal para el Adulto Mayor

- Hija de Chacabuco es noticia internacional por su trabajo

- Presentan a las nuevas médicas de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Violento choque en la ruta 7 en la entrada de Chacabuco

- Bomberos: incendio en un auto en Chacabuco

- Tránsito de Chacabuco: retuvieron 8 vehículos

Todavía se habla de esto:

-  Video: "Acá se vive como chancho"

- Patrulleros y ambulancia en un barrio de Chacabuco

- La UTN podría aumentar de jerarquía en Chacabuco: nuevas carreras

- Gran cantidad de vecinos asistió a la charla de Stamateas

- Anunciaron la creación de una nueva escuela municipal de deportes en Chacabuco

- "Vecinos, circulen con cuidado por esta cuadra de Chacabuco"

- Finde: fiestas en Rawson, Bragado, Los Toldos, Duggan y Alberdi

- Agenda:

-Reconocimiento a una deportista

- Firma por nueva oferta en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Novedad en el sistema de Salud de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)