Novedades definitivas en un conflicto con una cooperativa de Chacabuco

Manifestación de transportistas.
Hubo novedades en el conflicto entre transportistas de Agustín Roca y la Cooperativa Defensa de Agricultores de Chacabuco.
Ambas partes llegaron a un acuerdo dando fin a medidas de fuerza que se venían desarrollando desde principios de agosto ante la planta ubicada en esta localidad del partido de Junín.
Cabe recordar que el problema estaba relacionado con las tarifas de transportes y quiénes podían realizar fletes.
Este es el comunicado oficial:
Desde el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) informamos a la comunidad en general que, luego de varios días de arduas negociaciones y gracias a la buena voluntad de las partes intervinientes, se alcanzó en las últimas horas un acuerdo con la Cooperativa Defensa de Agricultores LDA de Chacabuco
El Sindicato Único de Fleteros asumió la defensa del Centro de Transportistas de Agustín Roca luego de iniciado el conflicto por las tarifas y eligió el camino del diálogo y el consenso para alcanzar soluciones que beneficien a todas las partes.
Gracias al Acuerdo Macro firmado con el gerente de la Cooperativa queda abierto un canal de diálogo para trabajar en todos los aspectos que se susciten en el futuro y afecten al sector.
En representación de FLETEROS, participaron en las negociaciones Mario Pereyra (Secretario General), Fernando Curbelo (Secretario Adjunto), Guillermo Climent (Secretario Gremial), Christian De Vaux (Secretario Regional Tres de Febrero) y Christian Cardozo (Delegado Rama Cereal).
