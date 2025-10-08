miércoles, 8 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Aníbal.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

  - Aníbal Oscar Di Marco. Falleció a los 81 años. Casa de duelo: Güemes 8. Sepelio mañana a las 11.00




