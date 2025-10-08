Mix: Firma por el resonador de Chacabuco - Choripanes mensajeros - Aniversario de una colectividad

Breves.
Resonador. Esta mañana el intendente Rubén Darío Golía firmará un contrato por el uso del resonador magnético del Hospital Municipal.
Será a las 11.00 en el despacho del jefe comunal en el Palacio Municipal.
Choripanes. La asociación colombófila "la Mensajera" de Chacabuco vende choripanes para recaudar fondos destinados a mejorar sus instalaciones.
Hay una promoción de 3 por 6.000 pesos.
Se pueden comprar tarjetas comunicándose con el 2352443837.
Los choripanes se entregarán el 17 de octubre desde las 21.00 en Lamadrid 66, sede de la Unión Obrera Molinera.
Aniversario. La Colectividad boliviana de Chacabuco "Simón Bolívar" festejará este fin de semana su 11° aniversario en el predio de Andrés de Vera 1016.
Desde mas 9.00 habrá actividades deportivas y culturales. Se venderán comidas típicas.
El acto oficial es a las 14.00.
