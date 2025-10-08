Nuevo equipamiento en el Hospital de Chacabuco

Firma.
Como había adelantado Chacabuquero esta mañana el intendente Rubén Darío Golía firmó un convenio con la empresa que presta el servicio de resonancia magnética en el Hospital de Chacabuco.
Esto permitirá que se ponga en funcionamiento un Resonador Magnético de última generación con inteligencia artificial.
Estuvo presente en el despacho del Palacio Municipal Alcides Coria, representante de Hemovida SRL.
Cabe recordar que esta empresa en 2018 firmó un contrato con la Municipalidad por 10 años.
