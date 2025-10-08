Inquietud por una adolescente que no volvió a la casa en Chacabuco

Esta tarde.
Una vecina llamó a la policía porque su hija adolescente no había regresado a la casa y traa enterarse que había sido agredida afuera de la escuela.
Una amiga de la menor le había dicho a la madre que la joven había sido subida a un patrullero.
Finalmente, la propia Policía pudo ubicar a la adolescente de 14 años en la casa de otra amiga y no había sido abordada por ningún efectivo de esta fuerza de Seguridad.
También se confirmó que había sido golpeada por otras personas cuando estaba regresando desde el establecimiento educativo al que concurre.
