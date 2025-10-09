Pedido sobre la salud mental de Chacabuco

Nota pedida.
Ante la inseguridad de los pacientes en el área de salud mental, la preocupación de familias, empleados y profesionales, las carencias en los dispositivos de contención y los hechos ocurridos en el último mes, que evidencian un desmanejo político en el área, desde nuestro bloque solicitamos la Emergencia en Salud Mental en el Partido de Chacabuco.
El proyecto busca que el Municipio pueda reasignar recursos del presupuesto vigente para atender las falencias existentes en materia de infraestructura y personal, garantizando mejores condiciones de atención, contención y seguridad para pacientes y trabajadores de la salud.
Asimismo, propone que en el próximo Presupuesto Municipal se contemple un incremento de las partidas destinadas a Salud Mental, priorizando la incorporación de profesionales especializados, la mejora de espacios y la implementación de políticas de prevención, posvención y asistencia adecuadas.
Consideramos que la situación actual requiere decisiones urgentes y planificación a largo plazo, con el compromiso de todos los niveles del Estado para fortalecer un área que hoy se encuentra en un estado crítico.
La salud mental debe ser una prioridad siempre.
Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio Chacabuco
