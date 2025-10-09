Esta es la "Modelo" que promocionará el turismo en la provincia

Buenos Aires, donde está Chacabuco.
La Secretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires dio a conocer su nueva campaña publicitaria para todo el territorio y sorprendió por la modelo que la protagonizarsá.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de la estrella de mar que fue descubierta en el lecho del mar argentino en Mar del Plata durante un streaming del Conicet.
Textual:
La estrella “culona”, como se la conoce popularmente, invitará a descubrir lo más bonito de los 135 destinos turísticos bonaerenses. Luego del hallazgo de los científicos del CONICET, en el Mar Argentino, esta especie única se convirtió en furor ¿quién puede no amarla?
Las distintas campañas se podrán ver en las redes sociales de turismopba.
