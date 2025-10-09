Paradero.
La Fiscalia Nº 3 de Concepcion del Uruguay está tratando de dar con el paradero de una persona que se retiró de una comunidad terapéutica de Castilla, partido de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La persona buscada se llama Raúl Maffioli, de 45 años de edad. Se fue de esta comunidad llamada "Vencer para vivir", para tratamiento de las adicciones el pasado sábado, luego de dos semanas en el lugar.
La comunidad es de puertas abiertas. Las personas que están allí es por propia voluntad, según lo informado.
Se activó la búsqueda porque Maffioli no regresó a la casa en Entre Ríos.
Ante cualquier novedad, comunicarse con:
Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508
Comando Radioeléctrico: 03442-422222
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Buscan a una persona que se fue de una comunidad terapeútica de Chacabuco
- Resultado del operativo de tránsito realizado este jueves en Chacabuco
- "Tres años de prisión en suspenso" para un conductor ante una muerte en Chacabuco
- Esta es la "Modelo" que promocionará el turismo en la provincia
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Video: Compró por internet desde Chacabuco pero nunca recibió el pedido
- Pedido sobre la salud mental de Chacabuco
- Muestra de la UBA en Chacabuco
- Alerta luego que varios vecinos de Chacabuco fueran estafados
- Accidente de tránsito temprano en Chacabuco
- Vuelco e incendio de un vehículo en Chacabuco
- Recuperaron algo en Chacabuco pero falta
- Necrológicas I del miércoles
Todavía se habla de esto:
- Tránsito: Retuvieron varias motos en operativos en Chacabuco
- Incidentes al caer la noche en Chacabuco
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Inquietud por una adolescente que no volvió a la casa en Chacabuco
- Video: Escuchas que sirvieron para atrapar a una banda de estafadores
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Nuevo equipamiento en el Hospital de Chacabuco
- Firma por el resonador de Chacabuco
- Aniversario de una colectividad
- Bomberos: principio de incendio en un rodado en Chacabuco
- Robo en una casa de Chacabuco
- Incendiaron un auto en un barrio de Chacabuco
- Tránsito: siguen reteniendo vehículos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario