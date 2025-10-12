Grave choque en la madrugada de Chacabuco

De noche.
En las primeras horas de esta madrugada se registró un grave choque en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según los vecinos participaron del siniestro Vial dos motos. Una de ellas se retiró del lugar.
Una persona fue trasladada al hospital en ambulancia. La moto en la que circulaba quedó sobre la vereda.
Al parecer la otra parte involucrada se dirigió directamente al nosocomio para recibir atención médica.
Ocurrió en Perón y Bernardo de Irigoyen.
