domingo, 12 de octubre de 2025

Grave choque en la madrugada de Chacabuco

 



De noche.

En las primeras horas de esta madrugada se registró un grave choque en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

DMC animación de eventos en Chacabuco
DMC, animación de eventos

Según los vecinos participaron del siniestro Vial dos motos. Una de ellas se retiró del lugar. 


Una persona fue trasladada al hospital en ambulancia. La moto en la que circulaba quedó sobre la vereda. 

Carnicería
Carnicería

Al parecer la otra parte involucrada se dirigió directamente al nosocomio para recibir atención médica. 

Ocurrió en Perón y Bernardo de Irigoyen.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco

- Choque en la ciudad de Chacabuco

Todavía de habla de esto:

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Violento accidente en la ruta 7 en Junín

- Operativo de seguridad: identificaron personas y retuvieron motos en Chacabuco

- Retuvieron distintos vehículos en la madrugada de Chacabuco

- Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei

- Auto en una zanja en Chacabuco

- Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio

- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)