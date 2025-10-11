sábado, 11 de octubre de 2025

Violento accidente en la ruta 7 en Junín

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un violento accidente de tránsito en la ruta 7 a la altura de Junín.

Participaron dos vehículos. Quedaron en las banquinas tras la colisión.



Según los medios de la vecina ciudad hubo heridos graves que requirieron asistencia médica.

Foto: Diario Junín


