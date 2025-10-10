Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día Sábado 11 del corriente mes efectuará un corte de energía eléctrica en el Alimentador N° 9.
Volver a Chacabuquero.
Será de 13.00 a 15.00 afectando la zona delimitada por las siguientes calles:
- Polonia, Av. Juan D. Perón, Vías del Ferrocarril, Dr. Fernández, J.J. Paso, Ullúa y Ruta Nac Nº 7.
- las zonas del Parque Industrial, Acceso Elguea Román, Barrió Ferro y la Amistad.
Motiva este corte tareas de mantenimiento en red de media tensión.
Se suspende por lluvia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La provincia brindó apoyo económico a un emprendimiento agropecuario de Chacabuco
- Falleció un joven camionero en Alberti
- Retuvieron autos en la noche de Chacabuco
- Buscan a una persona que se fue de una comunidad terapeútica de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Resultado del operativo de tránsito realizado este jueves en Chacabuco
- "Tres años de prisión en suspenso" para un conductor por una muerte en Chacabuco
- Esta es la "Modelo" que promocionará el turismo en la provincia
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Video: Compró por internet desde Chacabuco pero nunca recibió el pedido
- Pedido sobre la salud mental de Chacabuco
- Muestra de la UBA en Chacabuco
- Alerta luego que varios vecinos de Chacabuco fueran estafados
- Accidente de tránsito temprano en Chacabuco
- Vuelco e incendio de un vehículo en Chacabuco
- Recuperaron algo en Chacabuco pero falta
- Necrológicas I del miércoles
No hay comentarios:
Publicar un comentario