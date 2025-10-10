viernes, 10 de octubre de 2025

Corte programado de energía en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día Sábado 11 del corriente mes efectuará un corte de energía eléctrica en el Alimentador N° 9.



Será de  13.00 a 15.00 afectando la zona delimitada por las siguientes calles:

- Polonia, Av. Juan D. Perón, Vías del Ferrocarril, Dr. Fernández, J.J. Paso, Ullúa y Ruta Nac Nº 7.

- las zonas del Parque Industrial, Acceso Elguea Román, Barrió Ferro y la Amistad.


Motiva este corte tareas de mantenimiento en red de media tensión.

Se suspende por lluvia.


