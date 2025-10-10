Que en paz descanse: Evelia.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Evelia H Ruarte. Falleció a los 81 años. Casa de duelo: OHiggins. Sepelio a las 11.30.
Necrológicas recientes: QEPD
