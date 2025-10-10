viernes, 10 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Jerónima.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

  - Jerónima Alem viuda de Colapietro "Manona". Falleció a los 100 años. Casa de duelo: Solís 1. Sepelio mañana a las 9.00.




