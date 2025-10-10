viernes, 10 de octubre de 2025

Falleció un joven camionero en Alberti

Accidente.

Un joven chofer de camión falleció anoche en un accidente de tránsito en inmediaciones de Alberti.



Tenía 34 años y manejaba un rodado que volcó en la ruta nacional 5.

Según lo dado a conocer por Bragado Informa, el fallecido se llamaba Víctor Ramón Arregui y tenía domicilio en Alberti.

El camión Ford Cargo 1722 remolcaba 2 tolvas cargadas con soja.

