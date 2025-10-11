sábado, 11 de octubre de 2025

Retuvieron distintos vehículos en la madrugada de Chacabuco

 


Detalles.

El Área de Tránsito difundió el resultado del operativo nocturno realizado durante la madrugada.



Volver a Chacabuquero.

En el corredor nocturno en conjunto con policía comunal donde se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, una camioneta y un automóvil por circular sin documentación reglamentaria


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei

- Auto en una zanja en Chacabuco

- Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio

- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Retuvieron sólo motos en Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Necrológicas II

- Los clasificados de Chacabuco que viajan a la final de Mar del Plata

- Corte programado de energía en Chacabuco

- La provincia brindó apoyo económico a un emprendimiento agropecuario de Chacabuco

- Falleció un joven camionero en Alberti

- Retuvieron autos en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Buscan a una persona que se fue de una comunidad terapeútica de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)