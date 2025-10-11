sábado, 11 de octubre de 2025

Auto en una zanja en Chacabuco

 


Esta mañana

Otro auto cayó en una zanja de una calle de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Carnicería
Carnicería

Es el segundo accidente de este tipo que se registra en pocos días en el mismo lugar. 

DMC animación de eventos en Chacabuco
DMC, animación de eventos

Ese caso se trató de un Ford Ka.

Sucedió en Moreno en tres Cerrito y Carlos Gardel. 

Mini fletes Elías
Mini fletes con trailer "Elías"

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei

- Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio

- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Retuvieron sólo motos en Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Necrológicas II

- Los clasificados de Chacabuco que viajan a la final de Mar del Plata

- Corte programado de energía en Chacabuco

- La provincia brindó apoyo económico a un emprendimiento agropecuario de Chacabuco

- Falleció un joven camionero en Alberti

- Retuvieron autos en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Buscan a una persona que se fue de una comunidad terapeútica de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)