Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

Hay una alerta más.
El registro de lluvias de los bomberos voluntarios indicó que esta tarde cayeron 8 milímetros de agua en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue un chaparrón fuerte y poco más.
Están pronosticadas tormentas aisladas hasta la medianoche.
Para el domingo hay una alerta Meteorológica amarilla por vientos fuertes para la zona de Chacabuco desde las 6.00 hasta las 18.00.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Violento accidente en la ruta 7 en Junín
- Operativo de seguridad: identificaron personas y retuvieron motos en Chacabuco
- Retuvieron distintos vehículos en la madrugada de Chacabuco
- Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei
- Auto en una zanja en Chacabuco
- Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio
- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Retuvieron sólo motos en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Los clasificados de Chacabuco que viajan a la final de Mar del Plata
- Corte programado de energía en Chacabuco
- La provincia brindó apoyo económico a un emprendimiento agropecuario de Chacabuco
- Falleció un joven camionero en Alberti
- Retuvieron autos en la noche de Chacabuco
- Buscan a una persona que se fue de una comunidad terapeútica de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario