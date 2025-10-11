sábado, 11 de octubre de 2025

Choque en la ciudad de Chacabuco

 


Anochecer.

En el anochecer de este día sábado se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Participaron dos vehículos que sufrieron daños materiales. 

Ocurrió en San Lorenzo entre Tucumán y Lamadrid.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Violento accidente en la ruta 7 en Junín

- Operativo de seguridad: identificaron personas y retuvieron motos en Chacabuco

- Retuvieron distintos vehículos en la madrugada de Chacabuco

- Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei

- Auto en una zanja en Chacabuco

- Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio

- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Retuvieron sólo motos en Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Necrológicas II

- Los clasificados de Chacabuco que viajan a la final de Mar del Plata

- Corte programado de energía en Chacabuco

- La provincia brindó apoyo económico a un emprendimiento agropecuario de Chacabuco

- Falleció un joven camionero en Alberti

- Retuvieron autos en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Buscan a una persona que se fue de una comunidad terapeútica de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)