Choque en la ciudad de Chacabuco

Anochecer.
En el anochecer de este día sábado se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron dos vehículos que sufrieron daños materiales.
Ocurrió en San Lorenzo entre Tucumán y Lamadrid.
