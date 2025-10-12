Curiosa situación se dio en un negocio del centro de Chacabuco

Este domingo.
Hubo una inspección en un local comercial del centro de Chacabuco esta tarde luego que una clienta protagonizara una extraña situación.
La empresa de seguridad convocó a la Policía luego que se activara el sistema de alarma.
La mujer argumentó ante la Fuerza de Seguridad que ingresó al local de la avenida Alsina al encontrar la puerta abierta pero pronto advirtió que no había en el lugar ni empleados ni otros clientes.
O sea, el negocio no estaba en funcionamiento pero la puerta estaba sin llave.
También se llamó a la encargada para inspeccionar el local. No se detectaron faltantes.
Se barajó la posibilidad que al finalizar la última jornada comercial, quien tenía que cerrar la puerta de entrada no se dió cuenta que había fallado la cerradura y esta no salió a la luz hasta que la clienta ingresó al local esta tarde.
