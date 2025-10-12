domingo, 12 de octubre de 2025

Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco

 


Nota pedida

Desde el sábado 11 de octubre un barrio entero luego del corte programado de luz, también se cortaron los servicios de Televisión e Internet de Personal (ex Cablevisión Fibertel).



Volver a Chacabuquero.

Los vecinos del barrio Las Palmeras y la calle Doctor Fernández estuvimos llamando y haciendo reclamos a la empresa y no hubo ninguna respuesta... ¿qué pasa? Para cobrar están al día y para solucionar nada.

Es una vergüenza

Firma:

Marcia


