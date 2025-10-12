Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco

Nota pedida
Desde el sábado 11 de octubre un barrio entero luego del corte programado de luz, también se cortaron los servicios de Televisión e Internet de Personal (ex Cablevisión Fibertel).
Volver a Chacabuquero.
Los vecinos del barrio Las Palmeras y la calle Doctor Fernández estuvimos llamando y haciendo reclamos a la empresa y no hubo ninguna respuesta... ¿qué pasa? Para cobrar están al día y para solucionar nada.
Es una vergüenza
Firma:
Marcia
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Grave choque en la madrugada de Chacabuco
- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco
- Choque en la ciudad de Chacabuco
Todavía de habla de esto:
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Violento accidente en la ruta 7 en Junín
- Operativo de seguridad: identificaron personas y retuvieron motos en Chacabuco
- Retuvieron distintos vehículos en la madrugada de Chacabuco
- Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei
- Auto en una zanja en Chacabuco
- Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio
- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario