Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Alfredo.
- Alfredo Tolosa "Pocho". Falleció a los 78 años. Casa de duelo: Córdoba 112. Ya fue inhumado
