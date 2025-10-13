lunes, 13 de octubre de 2025

Accidente temprano en el acceso a Chacabuco

 


Esta mañana.

Temprano se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



El conductor de la moto sufrió lesiones tras caer del rodado. 

Ocurrió en la mano ascendente del acceso Elguea - Román y 827, alrededor de las 6.00.

El motociclista habría sufrido un golpe en uno de los hombros. Fue traslado al hospital en ambulancia. 

Según un compañero el accidentado se dirigía a su trabajo.

La moto es una Honda XR.

