Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco

Esta noche.
Una vecina fue trasladada al Hospital esta noche tras protagonizar incidentes.
Volver a Chacabuquero.
Hubo un operativo de búsqueda de parte de la Policía.
La familia había advertido sobre el comportamiento de la femenina.
Al parecer, la mujer, mayor de edad, fue en moto hasta la casa de la ex pareja y la amenazó con un arma blanca.
Posteriormente regresó a su vivienda y en el trayecto fue divisada por los patrulleros.
Ya en su casa, la mujer fue abordada por efectivos de la fuerza de seguridad y se definió el traslado al nosocomio para tratar la crisis nerviosa en la que parecía estar inmersa.
