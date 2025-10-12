domingo, 12 de octubre de 2025

Incidentes en la madrugada de Chacabuco

 

De noche.

Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Hubo quejas y situaciones vinculadas con una fiesta que se llevó a cabo en la Fangio (calle 159) continuación. Se habló se ruidos molestos, autos atascados en el barro y peleas.

En Vidal entre La Plata y Junín un motociclista de 25 años perdió el control del rodado en el barro y cayó a una zanja. 

No sufrió lesiones y pudo retirarse del lugar con ayuda de la Policía.

Al menos una persona fue demorada por la Policía y trasladada a la Comisaría.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Grave choque en la madrugada de Chacabuco

- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco

- Choque en la ciudad de Chacabuco

Todavía de habla de esto:

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Violento accidente en la ruta 7 en Junín

- Operativo de seguridad: identificaron personas y retuvieron motos en Chacabuco

- Retuvieron distintos vehículos en la madrugada de Chacabuco

- Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei

- Auto en una zanja en Chacabuco

- Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio

- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)