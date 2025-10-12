Incidentes en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Hubo quejas y situaciones vinculadas con una fiesta que se llevó a cabo en la Fangio (calle 159) continuación. Se habló se ruidos molestos, autos atascados en el barro y peleas.
En Vidal entre La Plata y Junín un motociclista de 25 años perdió el control del rodado en el barro y cayó a una zanja.
No sufrió lesiones y pudo retirarse del lugar con ayuda de la Policía.
Al menos una persona fue demorada por la Policía y trasladada a la Comisaría.
