Piden ayuda para dos vecinos de Chacabuco

Situaciones.
Dos vecinos de Chacabuco están pidiendo ayuda a la comunidad para poder recaudar fondos para recaudar fondos que les permitan solventar el costo de intervenciones quirúrgicas.
Volver a Chacabuquero.
Uno se llama Jonás Bustos. Necesita 800.000 pesos para una operación de la clavícula. Sufrió la lesión en accidente de tránsito con una moto.
En este caso, publicó el alias bancario para recibir transferencias: elbunkerjb
El otro vecino se llama Rodrigo Arce. Necesita reunir 1.000.000 de pesos. Sufrió un accidente laboral que agravó una lesión en los meniscos y ligamentos de una rodilla.
En este caso la familia vende una rifa que tiene por premios 1 lechón y 1 tarta de frutilla. Se pueden comprar numero llamando al 2352480544.
Se sortea el 7 de noviembre de 2025.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Curiosa situación se dio en un negocio del centro de Chacabuco
- "Intensos trabajos en obras hidráulicas en Chacabuco"
- Le robaron a dos vecinas de Chacabuco
- Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Grave choque en la madrugada de Chacabuco
- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco
- Choque en la ciudad de Chacabuco
Todavía de habla de esto:
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Violento accidente en la ruta 7 en Junín
- Operativo de seguridad: identificaron personas y retuvieron motos en Chacabuco
- Retuvieron distintos vehículos en la madrugada de Chacabuco
- Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei
- Auto en una zanja en Chacabuco
- Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio
- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario