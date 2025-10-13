Golía participó en la inauguración de la final de los Juegos Bonaerenses

Esta tarde, en Mar del Plata
El Intendente Municipal, Darío Golía, acompañó este lunes a la Delegación de Chacabuco que competirá en las finales de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata.
Volver a Chacabuquero.
Golía compartió el escenario de la presentación oficial junto al Gobernador, Axel Kicillof, y representantes de los 135 municipios de la Provincia.
Con más de 250 participantes en distintas disciplinas artísticas y deportivas, tanto en juveniles, como adultos mayores y personas con discapacidad, la delegación local comenzará a competir este martes 14 de octubre, extendiéndose la competencia hasta el sábado 18 inclusive.
Los presentes pudieron disfrutar al cierre del acto inaugural el show del reconocido cantante, Luck Ra.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- "Reiterados intentos de estafas telefónicas en Chacabuco"
- Segundo accidente del día en Chacabuco
- Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo
- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco
- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco
- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Piden ayuda para dos vecinos de Chacabuco
- Curiosa situación se dio en un negocio del centro de Chacabuco
- "Intensos trabajos en obras hidráulicas en Chacabuco"
- Le robaron a dos vecinas de Chacabuco
- Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Grave choque en la madrugada de Chacabuco
- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco
- Choque en la ciudad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario