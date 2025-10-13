Segundo accidente del día en Chacabuco

Esta mañana.
Un nuevo accidente de tránsito se registró esta mañana en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Es el segundo siniestro Vial del día.
El conductor de una moto fue trasladado al hospital en ambulancia luego de caer del rodado.
Ocurrió en inmediaciones de acceso Juan XXIII y Callao.
