lunes, 13 de octubre de 2025

Segundo accidente del día en Chacabuco

 

Esta mañana.

Un nuevo accidente de tránsito se registró esta mañana en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Es el segundo siniestro Vial del día. 

El conductor de una moto fue trasladado al hospital en ambulancia luego de caer del rodado. 

Ocurrió en inmediaciones de acceso Juan XXIII y Callao.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo

- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco

- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Piden ayuda para dos vecinos de Chacabuco

- Curiosa situación se dio en un negocio del centro de Chacabuco

- "Intensos trabajos en obras hidráulicas en Chacabuco"

- Le robaron a dos vecinas de Chacabuco

- Necrológicas II

- Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco 

- Grave choque en la madrugada de Chacabuco

- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco

- Choque en la ciudad de Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)