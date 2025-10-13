Joven agredida en Chacabuco

Este mediodía.
Una joven fue trasladada al Hospital por la policía luego qué alegara que fue agredida por su expareja.
Volver a Chacabuquero.
Sucedió en horas del mediodía.
El sujeto habría concurrido al lugar donde la joven vive con su pequeño hijo y la agredió física y verbalmente.
Cuando el patrullero arribó al lugar el sujeto ya se había marchado.
Ocurrió en inmediaciones de la plaza Belgrano.
La joven radicaría una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
