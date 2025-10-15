Acuerdan obras para beneficiar a Chacabuco y la zona

Agua.
El Gobierno provincial adelantó la inclusión en el presupuesto de obras que mejoren la situación hidráulica de la región en la que se encuentra Chacabuco.
Se está buscando mitigar el efecto en forma de inundaciones de las lluvias que se registren.
Esto ocurrió en una reunión del comité de cuenca del Río Salado que se llevó a cabo en Carlos Casares.
Según lo informado, se presentaron las obras proyectadas en el llamado Nodo Bragado para mejorar el desagüe de la zona.
Por otro lado, los municipios participantes de la reunión firmaron un acuerdo con la Autoridad del Agua por tiene como objetivo la identificación y comprobación de obras hidráulicas no autorizadas. Esto es, poder de policía para actuar contra los canales clandestinos.
Rubricaron el convenio Carlos Casares, Nueve de Julio, Bragado, Trenque Lauquen, Lincoln, Las Flores, Roque Pérez, Bolívar y Veinticinco de Mayo. No se descarta que próximamente otros distritos como Chacabuco o Junín firmen documentos semejantes para poder actuar de la misma manera en sus territorios.
Sucedió mientras se reafirmó el reclamo para que el gobierno nacional retome las obras del Plan Maestro del Río Salado.
