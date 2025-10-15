78° aniversario del Auto Moto Club Chacabuco

Comunicado.
Hoy, 15 de octubre, el Auto Moto Club Chacabuco celebra con orgullo sus 78 años de vida institucional.
Volver a Chacabuquero.
Desde 1947, nuestra entidad ha sido sinónimo de pasión, trabajo y compromiso con el automovilismo y con la comunidad de Chacabuco.
Queremos rendir homenaje a todos los que hicieron posible este recorrido: a los fundadores, a los dirigentes que dedicaron horas y sacrificios, a los pilotos y mecánicos que defendieron nuestro nombre en las pistas, y también a cada socio y colaborador que, con su granito de arena, ayudó a mantener viva la llama del club.
Hoy agradecemos a todos los socios, colaboradores, autoridades, amigos y simpatizantes que, con su esfuerzo y acompañamiento, mantienen viva esta historia.
Desde la Comisión Directiva actual, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y entusiasmo para que el Auto Moto Club continúe siendo motivo de orgullo para todos los chacabuquenses.
¡Feliz 78º Aniversario, Auto Moto Club Chacabuco!
¡Por muchos años más de historia, amistad y motores!
Comisión Directiva
Auto Moto Club Chacabuco
