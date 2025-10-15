miércoles, 15 de octubre de 2025

78° aniversario del Auto Moto Club Chacabuco



Comunicado.

Hoy, 15 de octubre, el Auto Moto Club Chacabuco celebra con orgullo sus 78 años de vida institucional.



Volver a Chacabuquero.


Desde 1947, nuestra entidad ha sido sinónimo de pasión, trabajo y compromiso con el automovilismo y con la comunidad de Chacabuco.

Queremos rendir homenaje a todos los que hicieron posible este recorrido: a los fundadores, a los dirigentes que dedicaron horas y sacrificios, a los pilotos y mecánicos que defendieron nuestro nombre en las pistas, y también a cada socio y colaborador que, con su granito de arena, ayudó a mantener viva la llama del club.

Remís 24 horas Chacabuco
Remís 24 horas, corta y larga distancia

Hoy agradecemos a todos los socios, colaboradores, autoridades, amigos y simpatizantes que, con su esfuerzo y acompañamiento, mantienen viva esta historia.

Carnicería el corte perfecto
Carnicería con envío a domicilio

Desde la Comisión Directiva actual, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y entusiasmo para que el Auto Moto Club continúe siendo motivo de orgullo para todos los chacabuquenses.

¡Feliz 78º Aniversario, Auto Moto Club Chacabuco!

¡Por muchos años más de historia, amistad y motores!


Comisión Directiva

Auto Moto Club Chacabuco




Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- La Policía detectó irregularidades en talleres mecánicos de Chacabuco

- Acuerdan obras para beneficiar a Chacabuco y la zona

- Pasajero de Chacabuco con miedo

Todavía se habla de esto:

- Felicitaciones chacabuqueros, se logró el objetivo

- Realizarán mamografías gratuitas en Chacabuco y las localidades

- Medalla para Chacabuco en los Juegos Bonaerenses

- Motociclistas accidentados en la tarde de Chacabuco

- Reemplazo de un equipo en la planta de Tratamiento de Residuos

- Bomberos: incendio en Ardion Chacabuco

- Conflicto en un barrio de Chacabuco

- Piden ayuda urgente para una paciente oncológica de Chacabuco

- Vecinos citados por el juzgado de paz de Chacabuco

- Un joven fue trasladado al Hospital de Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)